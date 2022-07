Skarbówka wystawiła mandaty na ponad 250 tys. zł

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Blisko 200 mandatów na łączną kwotę 254 tysięcy złotych wystawili kontrolerzy skarbowi w naszym regionie.

To bilans pierwszego tygodnia kontroli, które czwartego lipca rozpoczęły się w miejscowościach turystycznych. Łącznie kontrolerzy sprawdzili 1960 pensjonatów, restauracji, sklepów z pamiątkami, lodziarni czy wesołych miasteczek.



Najczęstsze przewinienia to brak kasy fiskalnej czy nie wydawanie klientom paragonu.



Kontrolerzy skarbówki mogą wlepiać mandaty w wysokości od 300 do 15 tysięcy złotych. Akcja potrwa do końca wakacji.