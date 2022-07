Potrzeba środków na "Wakacje dla bohatera"

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Brakuje jeszcze 160 tysięcy złotych, by kombatanci wyjechali na wakacje. Wypoczynek dla nich po raz dziewiąty organizuje Stowarzyszenie Paczka dla Bohatera.

W tym roku 80 osób pojedzie nad Zalew Zegrzyński. Warunek jest jeden - trzeba uzbierać pieniądze. A z tym w tym roku jest bardzo ciężko - mówi Tomasz Sawicki z Paczki dla Bohatera.



- Sami wiemy co się dzieje na świecie. Wszystkie zbiórki nam stanęły. Trudno ze wsparciem instytucji, tu jedynie możemy liczyć na Ministerstwo Obrony Narodowej. Dlatego szukamy sposobów uzbierania tych środków. Brakuje, ale wierzymy, że znowu się uda, bo zawsze jakoś się udaje - mówi Sawicki.



Kombatanci bardzo czekają na te wakacje - dodaje Sawicki.



- Oni odchodzą. Pytają o te wyjazdy, cieszą się na nie, bo wyrywamy ich z tych czterech ścian. Jest tylu chętnych, a zabieramy tylko niewielką część, bo nie mamy na to środków i możliwości technicznych. Staramy się każdego dnia dawać im coś dobrego i wesołego dla nich. Musimy się śpieszyć, bo to są ostatnie lata i kombatanci nie poczekają. Oni strasznie szybko odchodzą - mówi Sawicki.



Łączny koszt wyjazdu do 300 tysięcy złotych. By uzbierać środki, w sobotę w Szczecinie odbędzie się kiermasz. Przy ulicy Sambora 4 będzie można zdobyć pamiątki i wyjątkowe przedmioty przekazane przez darczyńców. Kiermasz startuje o godzinie 10 i potrwa do 16.