Każdy mieszkaniec może współtworzyć stargardzki kalendarz miejski.

Do udziału w akcji zachęcają urzędnicy. Każdy chętny może przesłać fotografie miasta - maksymalnie trzy. W tym roku organizatorzy zachęcają do wysyłania zdjęć stargardzkiej przyrody. Wybrane z nich trafią do przyszłorocznej edycji kalendarza.



Wszystkie szczegóły są na stronie stargard.pl.