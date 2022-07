Szkolenie z pierwszej pomocy w Szczecinie [ZDJĘCIA]

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Jak udzielać pierwszej pomocy i w jaki sposób użyć AED - tego można się było dowiedzieć na placu Adamowicza w Szczecinie.

Szkolenie dla przechodniów prowadzili ratownicy medyczni z harcerzami. Wszystko po to, by udowodnić, że udzielanie pomocy w sytuacji zagrożenia życia, mimo powagi sytuacji może nie być trudne. A w takich momentach liczy się każda minuta.



Na mieszkańców czekało kilka fantomów, w ćwiczeniach asystowali specjaliści.



- Nastąpiło zatrzymanie krążenia, pani rozpoczęła od uciśnięcia klatki piersiowej i przekazała bardzo ważną informację dla osoby, która jest świadkiem zdarzenia, żeby wezwała pomoc i starała się znaleźć automatyczny defibrylator zewnętrzny, który może znajdować się w najbliższej okolicy. - AED jest bardzo intuicyjne w obsłudze, proste, skonstruowane tak, żeby nawet osoba nieprzeszkolona potrafiła je użyć, uratować komuś życie - mówią ratownicy. Wykonywanie resuscytacji jest ciężkim wysiłkiem fizycznym, trzeba z całej siły uciskać klatkę piersiową. Przy tak wysokiej temperaturze i stresie, jest to bardzo trudne - mówi Marysia, harcerka z hufca ZHP Stargard.



Organizatorem wydarzenia był Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego,

który przed tegorocznymi wakacjami zakupił 20 automatycznych defibrylatorów dla nadmorskich miast i gmin.