Odra najpłytsza od dziesięciolecia

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

W maju i czerwcu było bardzo mało opadów. W zachodniopomorskim największy problem z suszą jest na południu regionu - mówi Marek Duklanowski z Wód Polskich w Szczecinie.

Odra na poziomie Gozdowic ma głębokość kilku centymetrów - informuje dyrektor szczecińskiego oddziału Wód Polskich.



- To jest nieprzerwany stan, od połowy maja, kiedy zeszliśmy poniżej poziomu 20 cm głębokości tranzytowej. Na dobrą sprawę, trudno bezpiecznie pływać kajakiem. Są miejsca głębsze, tego nurtu dla kajaka dałoby się poszukać, ale to pokazuje, jak głęboka jest susza w całej Polsce - mówi Duklanowski.



Nieco lepiej jest na północy regionu. Tam jest więcej opadów i mniejsze średnie temperatury, czyli mniejsze parowanie wody - tłumaczy dyrektor oddziału Wód Polskich w Szczecinie.



- Im dalej na południe, tym problem jest większy. W tym pasie takich Nizin Środkowopolskich, a u nas to dotyka południe naszego województwa, powiat myśliborski i choszczeński. Dlatego, że takim polskim biegunem ciepła, jeśli idzie o temperatury, to są okolice Słubic. Do nich mniej więcej dowiązujemy się południem naszego województwa - mówi Duklanowski.



Według statystyk, w maju tego roku w całej Polsce spadło najmniej deszczu w XXI wieku, a w Szczecinie w czerwcu było o ponad połowę mniej opadów niż wynosi średnia dla tego miesiąca.