Pół miliona złotych na sprzęt dla OSP Trzebież [ZDJĘCIA]

Blisko pół miliona złotych będzie kosztował specjalistyczny sprzęt dla OSP Trzebież do zwalczania skutków nadzwyczajnych zagrożeń wynikających ze zmian klimatycznych. Właśnie została podpisana umowa w tej sprawie pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska a OSP Trzebież, mówi Marek Subocz - prezes Funduszu.

- Sprzęt, który zostanie zakupiony, to między innymi: quad, agregaty prądotwórcze, drony, namioty, tego typu dotacje są też wyrazem wdzięczności za codzienną służbę i poświęcenie - mówi Subocz.



W ubiegłym roku OSP Trzebież otrzymała milion złotych dotacji, bo była najlepsza w Polsce, przypomniał wojewoda zachodniopomorski, Zbigniew Bogucki.



- To jest jednostka, która w konkursie ogólnopolskim wygrała ze wszystkimi OSP, które startowały w całej Polsce w ramach akcji pomocy w szczepieniach.



Grzegorz Miśkiw prezes OSP Trzebież nie krył zadowolenia z drugiej dotacji.



- Kiedy dwa lata temu zostałem wybrany na prezesa, podczas mojego pierwszego przemówienia do kolegów, przedstawiłem swoją listę marzeń, w którą sam nie wierzyłem w tamtym czasie, a dziś to wszystko się spełniło - mówi Miśkiw.



Sprzęt zostanie kupiony jeszcze we wrześniu.