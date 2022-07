Powstała książka dla miłośników piwa [ZDJĘCIA]

Fot. Grzegorz Gibas [Radio Szczecin] Fot. Grzegorz Gibas [Radio Szczecin] Fot. Grzegorz Gibas [Radio Szczecin] Fot. Grzegorz Gibas [Radio Szczecin] Fot. Grzegorz Gibas [Radio Szczecin] Fot. Grzegorz Gibas [Radio Szczecin]

Szczeciński birofil Krzysztof Żurawski napisał Historię szczecińskiego piwowarstwa do roku 1945. W publikacji przeczytamy jak ważono piwo w średniowieczu, co to był bunt piwny - mówi Krzysztof Żurawski autor książki.

- Mamy je dzięki dwóm Niemcom. Walter Formazin to dr Filozofii i znany szczeciński historyk Martin Wehrmann - opisywali historię piwowarstwa - mówi Żurawski.



W książce znajdziemy też niewielki katalog przedwojennych butelek po piwie.



- To są piękne dzieła sztuki, niektóre z nich są małymi kolekcjonerskimi perełkami, tamte butelki były inne, dzisiaj się nawiązuje do nich - dodaje Żurawski.



Na końcu książki znajduje się księga adresowa szczecińskich browarów, które działały w naszym mieście przed wojną.