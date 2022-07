Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Strażacy szukali jej w jeziorze w Ińsku, zaginiona odnalazła się w Szczecinie.

Szczęśliwym finałem zakończyły się poszukiwania, rozpoczęte we wtorek po zgłoszeniu, że do jeziora w Ińsku weszła kobieta, ale już z niego nie wyszła. Poszukiwali jej strażacy nurkowie oraz inne służby.



- Obecnie wyjaśniamy okoliczności, jak do tego doszło. Została udzielona tej pani pomoc lekarska. 57- latka została odnaleziona w galerii natomiast policjanci, którzy podjęli interwencję zdecydowali o wezwaniu karetki pogotowia - mówi oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie, Krzysztof Wojsznarowicz.



W środę kobieta cała i zdrowa odnalazła się w Szczecinie w galerii handlowej.