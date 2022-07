Polsko-ukraińskie gotowanie w Mierzynie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Polskie i ukraińskie smaki w Mierzynie - to finansowane z programu Społecznik warsztaty kulinarne, na które panie z Koła Gospodyń Wiejskich "Mierzynianka" zaprosiły Ukrainki.

Niektóre z nich - od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę - goszczą w swoich domach.

Podczas kilku wakacyjnych spotkań kucharki obydwu narodowości będą się wymieniały przepisami.



- Będziemy gotować chłodnik mierzyński. To jest baza ugotowana z botwinki. Do tego dodaje się maślankę, zsiadłe mleko, ogórki, szczypiorek... - mówi Ewa Głowacka, szefowa Koła Gospodyń Wiejskich w Mierzynie.



- Czym się różnią polskie pierogi od ukraińskich? - dociekała reporterka Radia Szczecin.



- Nie gotujecie (w Polsce - przyp. red.) pierogów na parze, tak jak my - odparła jedna z pań.



Owocem wspólnego kucharzenia ma być książka kucharska z polsko-ukraińskimi przepisami.