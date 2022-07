Jedna osoba ranna w wypadku na DK11. Kierowca miał 2 promile [ZDJĘCIA]

W miejscowości Bagicz ciężarówka najechała na tył autobusu, ten drugi pojazd wjechał do rowu. Ranny jest kierowca samochodu ciężarowego, był pijany.

Droga jest zablokowana - mówi Karolina Seemann z policji w Kołobrzegu.



- Kierujący pojazdem ciężarowym, jadąc drogą krajową numer 11, na wysokości osiedla Podczele nie zachował niezbędnego odstępu za poprzedzającym go autobusem i najechał na jego tył. W wyniku tego zdarzenia pasażer autobusu trafił do szpitala, jego życiu nic nie zagraża. Po badaniach trzeźwości okazało się, że kierujący pojazdem ciężarowym ma w organizmie 2 promile alkoholu - mówi Sewan.



Kierowca został zatrzymany przez policję. Odpowie za jazdę po pijanemu i spowodowanie wypadku. Policja zabrała mu prawo jazdy.



Utrudnienia potrwają do godz. 12.30.