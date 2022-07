Ratownicy WOPR apelują o rozwagę

Ratownicy przypominają, że do dyspozycji plażowiczów pozostaje w Kołobrzegu 11 kąpielisk strzeżonych w godz. 10-18. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Jak zaznacza Malepszak w ubiegłych latach większość interwencji ratowników dotyczyła właśnie kąpiących się w miejscach niedozwolonych. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Jak bezpiecznie wypoczywać nad wodą? Sezon urlopowy w pełni, a ratownicy z Kołobrzegu przypominają o tym, czego unikać, by urlop nad morzem upłynął bez strachu o zdrowie i życie.

Nadmorskie kurorty przeżywają oblężenie, a słoneczna pogoda sprawia, że polskie plaże każdego dnia odwiedzają tłumy turystów. Podobnie jest w Kołobrzegu, gdzie wypoczywający korzystają łącznie z ponad 12 kilometrów plaży.



O to, by zapewnić im bezpieczeństwo dba blisko 60 ratowników. Przypominają oni, czego wypoczywający na kąpielisku powinni się wystrzegać. Stanisław Malepszak z kołobrzeskiego WOPR mówi, że szczególne zagrożenie stanowią okolice drewnianych ostróg służących do ochrony morskiego brzegu.



- Dno przy tych ostrogach, w zależności od tego jak wieje wiatr i jakie są warunki nad morzem, ukształtowane jest w różny sposób; jednego dnia może być płasko, ale jeśli powieje, pojawią się fale, kolejnego dnia pojawiają się tam doły i może być taka sytuacja, że w odległości 1,5 metra od brzegu może być dół o głębokości 2,5 metra - przestrzega.



Jak zaznacza Malepszak w ubiegłych latach większość interwencji ratowników dotyczyła właśnie kąpiących się w miejscach niedozwolonych.



Ratownicy przypominają, że do dyspozycji plażowiczów pozostaje w Kołobrzegu 11 kąpielisk strzeżonych w godz. 10-18.