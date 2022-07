Fot. pixabay.com / stevepb

Kręcone lody podbiły serca, a raczej podniebienia turystów nad morzem. Na czym polega fenomen świderków? To sprawdziliśmy w świnoujskich lodziarniach.

Mimo, że do wyboru przeważnie są tylko dwa smaki - śmietankowy i czekoladowy, to i tak kręcone lody biją popularnością lody gałkowe.



- Większy popyt jest na kręcone. - Mieszane. - Lubię kręcone. - Najlepsze są świderki. - Myślę, że jednak świderki są lepsze, śmietankowe. - Kręcone, czekoladowo-śmietankowe. To kwestia gustu. - Kręcone są lepsze w smaku i słodsze - mówią turyści nad morzem.



Wygląda na to, że kręcone lody wkrótce zdegradują lodziarnie serwujące lody gałkowe.