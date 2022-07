Powoływali się na wpływy w szczecińskiej prokuraturze. Zatrzymało ich CBA

Centralne Biuro Antykorupcyjne. Fot. CBA

Szczecińscy funkcjonariusze CBA zatrzymali radomskiego adwokata oraz promotora bokserskiego Jerzego M. w ramach śledztwa dotyczącego płatnej protekcji.

Powołując się na wpływy podejrzani przekonywali, że są w stanie wpłynąć na działania szczecińskiej prokuratury - mówi Stanisław Żaryn, rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych.



- Materiał śledczy zebrany przez CBA dowodzi, że zatrzymani usiłowali wyłudzić środki pieniężne w wysokości ponad 500 tysięcy złotych, w zamian za korzystne dla ustalonej osoby rozstrzygnięcia w prowadzonym postępowaniu przygotowawczym - mówi Żaryn.



Na wniosek Prokuratury Krajowej w Szczecinie, sąd zastosował wobec podejrzanych trzymiesięczny areszt.



- Zatrzymani usłyszeli zarzuty związane z powoływaniem się na wpływy oraz usiłowaniem dokonania oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości. Jednocześnie z zatrzymaniami doszło również do zabezpieczenia różnego rodzaju dokumentów i innych potencjalnych dowodów, które mogą być potrzebne w tym śledztwie - mówi rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych.



Aresztowanym grozi do 10 lat pozbawienia wolności.