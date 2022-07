Przedłużają się prace przy przebudowie wiaduktu przy ulicy Księcia Bogusława IV w Stargardzie.

To oznacza, że planowane na 18 lipca jego otwarcie zostanie opóźnione co najmniej o tydzień. Tym samym również o 7 dni przesunięte zostało zamknięcie wiaduktu przy ulicy Pierwszej Brygady.Utrudnienia w ruchu kierowców na ulicach Stargardu spowodowane są trwającą przebudową linii kolejowej z Poznania do Szczecina.