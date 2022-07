Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Ponad 10 procent więcej zapłacą odbiorcy ciepła ze szczecińskiego SEC. Podwyżki weszły w życie z dniem 1 lipca.

Wzrost cen za ciepło Szczecińska Energetyka Cieplna uzasadnia rosnącymi cenami nośników energii.



- Musieliśmy zakontraktować zakup węgla, ostatnie ceny węgla to ok. 320 złotych, a teraz, niestety, jest to już ponad 1000 złotych za tonę. Stąd ta podwyżka - mówi Agnieszka Pleskacz-Rząsik z SEC.



Mieszkaniec, który płacił 80 złotych tylko w okresie letnim za ciepłą wodę - teraz zapłaci 90 złotych. SEC nie wyklucza, że w tym roku będą kolejne podwyżki.