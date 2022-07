Mieszkańcy boją się biogazowni w Łobzie

Fot. Tomasz Duklanowski [Radio Szczecin] Fot. Tomasz Duklanowski [Radio Szczecin] Fot. Tomasz Duklanowski [Radio Szczecin]

Związek Gmin R-XXI, którego przewodniczącym jest Jacek Chrzanowski były prominentny polityk Platformy Obywatelskiej, chce wybudować w Łobzie wraz ze spółką Eneris - biogazownię.

Przedstawicielem spółki Eneris jest inny polityk - Piotr Misiło - były poseł Nowoczesnej, znany z kompromitujących medialnych wpadek.



Władze gminy kuszone są pieniędzmi, które obiecują byli politycy, a mieszkańcy obawiają się fetoru.



- Absolutnie smrodu tu nie potrzebujemy. W żadnym wypadku - mówi kobieta mieszkająca w pobliżu.



- Biogazownia sama w sobie jest inwestycją dobrą - powiedziała Wiesława Romejko, radna rady miejskiej w Łobzie. - Natomiast to, co nurtuje mieszkańców to lokalizacja, ponieważ strefa jest w niedużej odległości od zabudowań. Jak twierdzi pan burmistrz, nie będzie minusów. Uważam, że minusy na pewno są, natomiast nikt o nich nie mówi i to mnie niepokoi.



- Mieszkańcy na spotkaniu artykułowali, że wartość ich działek spadnie i że to będzie uciążliwość, że będzie fetor, odór. Wiem, że boimy się nowych rzeczy. Jesteśmy zobowiązani zapewnić podatki - mówi Tomasz Sobolewski, zastępca burmistrza Łobza. - Z tego, co wyliczyliśmy nawet do 1,5 mln złotych z podatku rocznego z tytułu tej nieruchomości.