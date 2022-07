Miliardy na inwestycje w Polsce, miliony dla regionu

380 mln złotych trafi do województwa zachodniopomorskiego. Prawie 120 inwestycji w regionie otrzyma dofinansowanie w ramach naboru w Programie Inwestycji Strategicznych dla terenów popegeerowskich.

W czwartek ogłoszone zostały wyniki naboru. Gminy dostaną pieniądze między innymi na remonty dróg, budowę sieci kanalizacyjnej czy remonty szkół.



Do gmin w całej Polsce trafią w sumie 4 mld złotych - powiedział wiceminister spraw wewnętrznych Paweł Szefernaker. To największe do tej pory dofinansowanie tego rodzaju.



- To dofinansowanie, jakiego nigdy we współpracy rządu i samorządu nie było. To dofinansowanie, które pozwoli, żeby robić inwestycje tam, gdzie przez dekady nie było tych inwestycji, bo nie było środków nawet na wkład własny - powiedział Szefernaker.



Paweł Szefernaker powiedział, że pieniądze trafią do wszystkich województw, ale głównie do tych, w których jest dużo terenów popegeerowskich. Dofinansowana zostanie m.in. budowa dróg Azaliowej i Perłowej w Bezrzeczu, remont Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rąbinie, powstanie też kanalizacja w gminie Police. W całym kraju wsparcie trafi do 1300 gmin.