Ucieczka zygzakiem przed policją

Mężczyzna miał 2 promile, trafił do aresztu. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Pijany kierowca uciekał przed policjantami. Do zdarzenia doszło w środę w Człopie, w powiecie wałeckim.

29-latek jechał zygzakiem, zwrócili na to uwagę policjanci. Gdy próbowali go zatrzymać, zaczął uciekać drogami leśnymi i przez pola uprawne. Policjanci rozpoczęli pościg i zajechali mu drogę.



Mężczyzna miał 2 promile, trafił do aresztu. Usłyszy zarzuty niezatrzymania się do kontroli drogowej i odpowie też za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości.



Grozi mu kara 5 lat pozbawienia wolności i zakaz prowadzenia pojazdu przez co najmniej 3 lata.