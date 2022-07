Opaska może uratować życie seniora

Fot. pixabay.com / Pronschee (CC0 domena publiczna)

Opaska życia seniora, czyli nowy sposób opieki dla osób starszych ze Szczecina. Bransoletki mają zapewnić teleopiekę i telemonitoring podstawowych parametrów życiowych danej osoby w czasie rzeczywistym.

W razie potrzeby operator telecentrum, któremu przesyłane są dane może skontaktować się z użytkownikiem w celu sprawdzenia jego stanu, a w razie potrzeby - wezwać odpowiednie służby.



Aby uzyskać taką opaskę, trzeba wypełnić formularz rekrutacyjny oraz załączniki, a później dostarczyć je do Centrum Seniora w Szczecinie, albo przesłać je elektronicznie na adres opaska@seniorszczecin.pl.



Nabór do programu trwa do wtorku do godziny 12.