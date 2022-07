Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Nowe przedszkole powstanie w Kliniskach Wielkich. Będzie tam miejsce dla 100 dzieci. Gmina ogłosiła przetarg na wykonawce inwestycji.

Ma to być jednopiętrowy budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W środku znajdą się sale przedszkolne, terapeutyczne i gimnastyczna, a także świetlica i kuchnia.



Wybrana firma będzie musiała postawić budynek przedszkola, wybudować plac zabaw, parkingi, chodniki i ogrodzenie.



Oferty w przetargu składać można do 29 lipca.