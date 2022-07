Rządowe wsparcie dla zachodniopomorskich gmin

Przebudowane zostaną drogi, wyremontowane szkoły, powstaną też sieci kanalizacyjne - to dzięki dofinansowaniu z rządowego programu Inwestycji Strategicznych dla terenów popegeerowskich.

Do województwa zachodniopomorskiego na ten cel trafi prawie 380 mln złotych, zrealizowanych zostanie ok. 150 projektów.Prawie 8 mln złotych otrzyma powiat łobeski. Za te pieniądze zmodernizowany zostanie 6-km odcinek drogi powiatowej od Ługowiny do Radowa Wielkiego.Za 5 mln złotych w powiecie białogardzkim przebudowana zostanie szkoła w Stanominie i stadion sportowy wraz z drogą dojazdową.4 mln 800 tysięcy złotych otrzyma gmina Cedynia na modernizacji dróg.Blisko 4,5 mln złotych trafi do Gminy Dębno na budowę kanalizacji i przepompowni ścieków w miejscowości Krześnica.2 mln złotych pozwolą gminie Resko na modernizację oświetlenia ulicznego.Z kolei 1,5 mln złotych gmina Dobra będzie mogła wydać na przebudowę drogi w miejscowości Dobropole i budowę świetlicy w miejscowości Wrześno.To tylko wybrane inwestycje.Z programu skorzysta ponad połowa polskich gmin - mówi premier Mateusz Morawiecki.- Poprzez budowę przedszkoli, dróg, kilometrów wodociągów, kanalizacji, różnego rodzaju infrastruktury, która będzie zachęcać i przyciągać przedsiębiorców, a oni będą tworzyć nowe miejsca pracy, aby na tych terenach bezrobocie także malało - podkreślił szef rządu.W sumie do gmin w kraju trafią 4 mld złotych.