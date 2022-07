Za niespełna tydzień rusza kolejny Jarmark Jakubowy

Koncerty, wystawcy z Polski i zagranicy, produkty regionalne, rzemiosło i wreszcie akcent religijny, czyli odpust w parafii katedralnej. W przyszły czwartek w Szczecinie rozpocznie się XIII Jarmark Jakubowy, który tworzy swoją tradycję w mieście.

W tym roku teren wokół Bazyliki Archikatedralnej znów zatętni życiem. Co roku Jarmark odwiedza kilkaset tysięcy osób, a swój udział w tym roku zgłosiło 300 wystawców z Polski, ale i zagranicy.Asortyment będzie przeróżny - mówi Dorian Sierek, kierownik techniczny Bazyliki Archikatedralnej.- Stawialiśmy nacisk na to, aby to były rzeczy, których normalnie na co dzień nie można kupić w sklepach i hipermarketach. Bardzo dużo rękodzieła. Będzie zdrowa żywność, mamy kilka stoisk z Ukrainy, Czech, Litwy, Łotwy, Grecji - mówi Sierek.Jarmark jest związany z odpustem w katedrze, czyli świętem Jakuba Apostoła - tłumaczy ks. Dariusz Knapik, proboszcz katedry.- Jarmark i Katedra są otwarte dla wszystkich. Przychodzą do nas ludzie różnych wyznań, religii, narodowości. Zwiedzają, oglądają, zatrzymują się w czasie liturgii - mówi Knapik.Szczegółowy program jarmarku na radioszczecin.pl/religia