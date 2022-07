Dług Świnoujścia to wynik wielu inwestycji

Świnoujście jest najbardziej zadłużonym miastem w Polsce. Z raportu Izby Obrachunkowej wynika, że drugie miejsce pod względem zadłużenia zajmuje Szczecin. Trzeci jest Wałbrzych.

6935 zł to kwota długu Świnoujścia przypadająca na jednego mieszkańca. Zaciągnięte zobowiązania w całości przeznaczane są na miejskie inwestycje - wyjaśnia Jarosław Jaz, rzecznik prezydenta Świnoujścia.- Emisja obligacji i zaciągnięte kredyty zostały przeznaczone na rozwój miasta, czyli na inwestycje, które będą nam służyć przez wiele kolejnych lat. To inwestycje, które niezbędne są do podnoszenia standardu życia mieszkańców Świnoujścia. Krótko mówiąc, te środki nie są przejadane, ale inwestowane. Mowa tutaj o tunelu, o Centrum Usług Mulnik, o takich obiektach, które powstały w ostatnich latach, jak Uznam Arena czy Zakład Opieki Długoterminowej - mówi Jaz.Zadłużenie Szczecina na mieszkańca, to 6356 zł, a Wałbrzycha 6243 zł.