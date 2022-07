Urodziny polskiego Szczecina w Radiu Szczecin [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk[Radio Szczecin]

Z okazji urodzin polskiego Szczecina, przed siedzibą naszej stacji ustawiona została wystawa „Najdalsza Polska. Szczecin 1945-1948", której kuratorem jest Piotr Semka.

Dzisiejsza uroczystość jest przypomnieniem trudnych, polskich początków Szczecina - mówił podczas uroczystości Wojciech Włodarski, prezes Radia Szczecin.



- Dzisiejsze wydarzenie nie jest wydarzeniem, które stoi w opozycji do jakiejkolwiek innej daty świętowanej w polskim Szczecinie. Dzień 15 lipca to jest uwieńczenie pewnej triady ważnych dat, które w 1945 roku zafunkcjonowały - mówił Włodarski.



To 30 kwietnia 1945 roku - data wciągnięcia flagi biało-czerwonej na budynku Urzędu Wojewódzkiego, 5 lipca - oficjalne przejęcie administracji i 15 lipca - dodał Włodarski.



- Właśnie w tym dniu, w zasadzie garstka Polaków, która wtedy w naszym mieście przebywała, postanowiła rozpocząć proces budowania polskiego Szczecina. To wtedy zrealizował się akt sacrum i profanum. Odbyła się msza święta, ale też wiec oraz festyn - mówił prezes Radia Szczecin.



Historia jest naszym fundamentem - mówił Zbigniew Bogucki, wojewoda zachodniopomorski.



- Musimy ten polski Szczecin, polskie Pomorze Zachodnie, nieustannie budować. Takie przedsięwzięcia i inicjatywy, jak ta tutaj, są niezwykle potrzebne, bo musimy o tym bardzo jasno mówić i pokazywać te trudne początki zniszczonego Szczecina - mówił Bogucki.



Po tym wydarzeniu, w radiowym studiu S-1, odbyła się debata na temat polskiego Szczecina z udziałem m.in. Piotra Semki i Wojciecha Lizaka.