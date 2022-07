Święto polskiego Szczecina. Wystawa Wojciecha Lizaka [WIDEO, ZDJĘCIA]

"O święto polskiego Szczecina" - to tytuł wystawy, którą w sobotę będzie można zobaczyć na dziedzińcu kamienicy przy ulicy Wojciecha 1.

Ekspozycja będzie pretekstem do dyskusji kiedy, obchodzić urodziny polskiego Szczecina czy 26 kwietnia, 5 lipca czy może 15 lipca - mówi autor wystawy Wojciech Lizak.- Wystawa ma przypomnieć dorobek polskiej myśli zachodniej, jak wyglądały przygotowania do uroczystości 15 lipca, jest nawet tekst z ówczesnej gazety "Wiadomości Szczecińskie", który w całości będzie prezentowany, żeby pokazać, że to rzeczywiście był, z punktu widzenia ludzi, którzy wtedy mieli władzę, punkt kulminacyjny, jeżeli chodzi o przejmowanie Szczecina - podkreśla Lizak.Początek o 12. Z kolei o 16 odbędzie się wykład doktora Wojciecha Lizaka. Wystawa powstała w ramach Muzeum Historii Polskiego Szczecina.