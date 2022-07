Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Zamiast zwiewnej sukienki - ciepła bluza i dresowe spodnie. Tegoroczny nadbałtycki modowy trend wymusiła pogoda. By sprawdzić co najczęściej kupują turyści, odwiedziliśmy z mikrofonem świnoujskie butiki.

W cenie są wciąż kosze plażowe, ale w tym roku rekord popularności bije zupełnie inna kategoria modowa.



- Jak przychodzą panie, to pierwsze o co pytają to bluza i spodnie dresowe. - Mamy rzeczy letnie, zimowe i na jesień. Wszystko. - W tym roku pogoda nie dopisuje, więc na pewno jakaś parka, wiatrówka. Jeżeli chodzi o kolory, to dużo zieleni i mocnych kolorów - pomarańcz. Także bardzo wyraziście w tym roku. I jak najbardziej dalej w modzie są dresy - mówią sprzedawcy.



Przypomnijmy, że w ubiegłym sezonie zamiast dresów królowały zwiewne koronkowe sukienki.