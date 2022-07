Bez zapiętych pasów, prawa jazdy i na podwójnym gazie

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Jechała bez pasów, a to był dopiero początek kłopotów. Teraz grożą jej dwa lata więzienia.

Do zdarzenia doszło w Dziwnowie. Kobieta została zatrzymana do kontroli, bo nie miała zapiętych pasów bezpieczeństwa. Podczas interwencji mundurowi wyczuli od niej woń alkoholu. Po sprawdzeniu wyszło, że ma prawie 0,5 promila. To jednak nie koniec kłopotów. Po wylegitymowaniu 40-latki i sprawdzeniu w systemach informatycznych okazało się, że ma ona cofnięte prawo jazdy. Powód? Alkohol i środki odurzające.



Teraz kobieta stanie przed sądem. Grożą jej dwa lata więzienia.