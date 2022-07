Szczecin czeka na Goleniów, a Goleniów na Szczecin

Pętla Załom. Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]

Jedni czekają na posunięcie drugich. W sprawie nieczynnego wciąż centrum przesiadkowego w Załomiu w piątek w audycji "Czas Reakcji" usłyszeliśmy, że Szczecin czeka na ruch ze strony radnych z Goleniowa. Wcześniej, w połowie czerwca, zastępca burmistrza Goleniowa, również w "Czasie Reakcji" tłumaczył, że oni "zadania wykonali" i pora, aby zrobił to Szczecin.

10 milionów na pętlę w Załomiu wydał samorząd Goleniowa, w 2016 roku gminy porozumiały się, że za kursowanie autobusów będzie odpowiadał Szczecin.



- Zrobimy to za symboliczną złotówkę - zapewniała w "Czasie Reakcji" Hanna Pieczyńska ze szczecińskiego ZDiTM i tłumaczyła, że muszą być spełnione wymogi formalne.



- Czekamy na to aż Gmina Goleniów, a w zasadzie jej radni uchwalą odpowiednie uchwały, żeby Gmina Miasto Szczecin z Gminą Goleniów mogła podpisać porozumienie. Takie same uchwały musiały podjąć inne gminy ościenne, więc teraz czekamy na ten ruch ze strony Gminy Goleniów - powiedziała Pieczyńska.



Z gotowej od grudnia pętli mają korzystać między innymi mieszkańcy Załomia, Pucic i Czarnej Łąki. Według wcześniejszych informacji, miejskie autobusy miały kursować tam od maja tego roku.