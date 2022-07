Przed sąd za znęcanie się nad koniem

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Znęcał się nad koniem - odpowie za to przed sądem. Prokuratura skierowała akt oskarżenia w tej sprawie.

Koń, który należał do mężczyzny miał uraz lewej nogi, odczuwał dotkliwy ból.



Podejrzany nie udzielił mu pomocy. Jak uznała prokuratura, świadomie dopuścił do

utrzymania konia w długotrwałym bólu. To zdarzenie z gminy Kamice w powiecie gryfickim. Mężczyzna nie przyznał się winy.



Grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności.