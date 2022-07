Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin]

Kolejne laptopy trafiły do dzieci w regionie. To w ramach rządowego wsparcia dla dzieci i wnuków byłych pracowników PGR-ów.

Tym razem sprzęt otrzymali uczniowie z gminy Biesiekierz. W sumie to 183 laptopy z oprogramowaniem. Wartość sprzętu to 400 tysięcy złotych.



W całym kraju do uczniów z rodzin byłych pracowników PGR-ów trafi ponad 215 tysięcy laptopów i komputerów stacjonarnych.