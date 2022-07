Małego kotka wyrzuconego do śmieci uratowali policjanci z Łobza. Mieszkańcy, którzy go znaleźli poinformowali o tym dzielnicowego.

Zwierzę nie było zdolne do samodzielnego życia, a pozostawienie go bez opieki mogło zakończyć się śmiercią. Kot miał w sierści insekty i nie mógł chodzić.



Zwierzę trafiło pod opiekę i wraca do zdrowia. Policja przypomina, że wyrzucenie kota do śmieci to znęcanie się nad zwierzętami. Grozi za to do trzech lat pozbawienia wolności.