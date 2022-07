"Wielki Kiermasz Charytatywny". Można wesprzeć kombatantów

Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin/Archwium] Materiały prasowe

Będzie można zdobyć wyjątkowe przedmioty, a przy okazji dorzucić się do wyjazdu wakacyjnego dla kombatantów. To podczas "Wielkiego Kiermaszu Charytatywnego", który organizuje Paczka dla Bohatera.

W tym roku 80 kombatantów ma pojechać nad Zalew Zegrzyński i potrzebne są na to fundusze. Wesprzeć akcję będzie można podczas kiermaszu - mówi Tomasz Sawicki z Paczki dla Bohatera.



- Będzie można wrzucić do pieniądze puszki za te rzeczy, które może się komuś przydadzą i dać im drugie życie. Pojawią się również służby mundurowe, które pokażą sprzęt wojskowy. Chętni będą mogli także oddać krew - mówi Sawicki.



Łączny koszt wyjazdu to 300 tysięcy złotych. Kiermasz odbędzie się przy ulicy Sambora 4. Rozpocznie się o 10 i potrwa do 16.