38. Szczecińska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Trwają zapisy

Pielgrzymka na Jasną Górę wystartuje 25 lipca. Najbardziej wytrwali przejdą około 630 kilometrów z Pustkowa, a największa grupa tradycyjnie dołączy kilka dni później w Szczecinie.

Ks. Karol Łabenda był już na 14 pielgrzymkach, a od ośmiu jest jej dyrektorem. Mówi, że dziennie pielgrzymi przechodzą średnio około 30-35 kilometrów.- Na pewno poranne odcinki są troszeczkę dłuższe, bo wtedy jest więcej sił oraz energii. Postój jest średnio co półtorej/dwie godziny. Pielgrzymka porusza się w miarę dobrym tempie, bo w granicach 5, a czasem 6 kilometrów na godzinę - zaznacza ks. Łabenda.Szczecińska pielgrzymka jest najdłuższą w Polsce. Trwa 20 dni i dla wielu urlop na trzy tygodnie może być problemem, dlatego organizatorzy proponują inne rozwiązanie.- Zachęcamy do etapowego pielgrzymowania. Wychodzę na przykład dzisiaj z Pustkowa, idę do Szczecina. Za rok wyruszam ze Szczecina, idę kolejne trzy dni, na tyle w jakim stopniu zdrowie rzeczywiście pozwala. W ten sposób w ciągu trzech, czterech lub pięciu lat jestem w stanie przejść całą trasę pielgrzymki - podkreśla ks. Karol Łabenda.Szczegóły na szczecinska.pl