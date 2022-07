Korki na zachodniopomorskich drogach [AKTUALIZACA]

Utrudnienia na trasach regionu.

Godz. 13:00



Korki w regionie - trwa nadmorski exodus turystów. Żeby dojechać nad morze trzeba odstać swoje na drodze S3 na odcinku od strony Gorzowa Wielkopolskiego przed węzłem Klucz. Korek sięga Chlebowa - to około 4 kilometrów.



Dalej sytuacja zagęszcza się przed węzłem Kijewo - to już około 6 kilometrów, a korek sięga jeszcze daleko za węzeł. Dalej nad morze już w miarę spokojnie, choć ruch jest duży.



Ci którzy znad morza wracają, muszą w Świnoujściu poczekać na prom ponad dwie godziny.



Korek również na drodze S3 na wysokości Goleniowa. Trudno jest zjechać z S6 od strony Gdańska w stronę Szczecina. Jadący na południe przejadą dość płynnie przez węzeł Kijewo, ale już na wysokości Podjuch zaczyna się korek przed węzłem Klucz. Ten korek ma około 6 kilometrów.

Godz. 12:00





Korków ciąg dalszy - wydłuża się kolejka oczekujących na prom Karsibór w Świnoujściu. Na wyjazd z kurortu trzeba czekać przynajmniej godzinę, choć może to być i półtorej godziny.





Gęsto jest również na nadmorskich drogach wojewódzkich w okolicy Kamienia Pomorskiego. Trzeba też poczekać na drodze S6 od strony Gdańska na zjazd w drogę S3. Kolejka już w Żółwiej Błoci. Na samej S3 na wysokości goleniowa

kolejka samochodów ma około 6 kilometrów. Potem jadący na południe muszą wyhamować przez węzłem Klucz, a więc zjazdem z A6 w S3 na Gorzów Wielkopolski. Kolejka już od Podjuch.



To tyle o powrotach znad morza, nad morze z kolei korek na S3 od strony Gorzowa przed węzłem Klucz sięga Chlebowa. Potem utrudnienia od węzła Kijewo aż do Rzęśnicy. Zanim wbijecie parawan na plaży stracicie przynajmniej 3 godziny żeby przebić się od Szczecina nad morze.





Godz. 11:00



Już na wyjazd ze Świnoujścia poczekacie około godziny przez Karsiborską przeprawą promową, a to nie koniec kolejek.Tuż przed Goleniowem zaczyna się korek na węźle łączącym dwie drogi ekspresowe - S6 od strony Gdańska i S3 od północy w stronę Szczecina. Tam można stracić około pół godziny - a korek zdaje się rosnąć z każdą minutą.Dalej na południe względnie spokojnie aż do węzła Klucz, czyli zjazdu z A6 w stronę es trójki do Gorzowa Wielkopolskiego. Kiedy już zjedziecie w eskę zobaczycie długą na 7 kilometrów kolejkę samochodów jadących na północ. To w tej chwili najdłuższy korek w regionie. Samochody wjeżdżające na A6 od strony Gorzowa stoją już na wysokości Wysokiej Gryfińskiej.