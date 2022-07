Zbierają pieniądze dla weteranów i kombatantów [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Trwa charytatywny kiermasz w Szczecinie, który organizuje stowarzyszenie "Paczka dla Bohatera".

Dla mieszkańców jest to możliwość nabycia ciekawych przedmiotów, m.in. książek, zabawek dla dzieci i dekoracji domowych. Pieniądze uzbierane podczas sobotniego kiermaszu przeznaczone będą na wyjazd leczniczo-wypoczynkowy nad Zalewem Zegrzyńskim, w którym udział weźmie 80 kombatantów.



- Jest dużo rzeczy. Książki ciekawe mąż powybierał i zaniósł do samochodu. Bardzo dobra inicjatywa, w szczytnym celu. - Jakąś rybę, ale jak się nazywa, to nie wiem. To jakaś zabawka dla młodego, tylko nie może się zdecydować - mówią szczecinianie.



- Odbywa się kolejny kiermasz, tzw. nasza walka o każdy grosz dla tych kombatantów. Mamy uzbieraną połowę na ten wyjazd, 150 tysięcy złotych, brakuje nam drugiej. Zostały nam niecałe dwa miesiące. Wiem, że to prawie niemożliwe, ale kto nie będzie próbował, jak nie my. Dary są od zwykłych ludzi i kupują te rzeczy zwykli ludzie, którzy kochają nas, kombatantów i Polskę - mówi Tomasz Sawicki z "Paczki dla Bohatera".



Łączny koszt wyjazdu to 300 tysięcy złotych. Kiermasz przy ulicy Sambora 4 potrwa do godziny 16.