Ósmy Zlot Zimnowojenny w Kołobrzegu [ZDJĘCIA]

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

W Kołobrzegu trwa Zlot Zimnowojenny. Miłośnicy militariów i historii powinni pojawić się przy miejscowej latarni morskiej.

To już ósma edycja Zlotu Zimnowojennego, ale pierwsza organizowana w kołobrzeskim porcie. Na miejscu można zapoznać się ze sprzętem i umundurowaniem Wojska Polskiego, a także innych armii z okresu „zimnej wojny”. Pomimo kapryśnej pogody zlot odwiedzają całe rodziny, które zapytałem, co robi na nich największe wrażenie.



- Stare, polskie Stary, radzieckie pojazdy, stanowisko strzeleckie - ciekawe, robi wrażenie. - Pistolety stare, motory quady, różne działa. - Syn jest zafascynowany autami, czołgami, militariami, także nie mogliśmy tutaj dziś nie być - mówią odwiedzający.



Na miejscu poza sprzętem wojskowym można oglądać także wystawy poświęcone m.in. historii kołobrzeskiego garnizonu.



Festyn w porcie potrwa do godziny 19.