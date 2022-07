Związek Ukraińców w Polsce wysyła dary na Ukrainę [ZDJĘCIA]

Fot. Małgorzata Frymus [RADIO SZCZECIN] Fot. Małgorzata Frymus [RADIO SZCZECIN] Fot. Małgorzata Frymus [RADIO SZCZECIN] Fot. Małgorzata Frymus [RADIO SZCZECIN]

Ryż, makaron, mleko w proszku, pieluchy, środki higieny osobistej, karimaty... to wciąż potrzebne rzeczy w Ukrainie. Taka też pomoc wciąż wyjeżdża spod szczecińskiego Oddziału Związku Ukraińców w Polsce. Tu praca jest ciągła. Tylko wczoraj w stronę Ukrainy wyjechał bus i tir załadowane po brzegi darami.

Busem po raz kolejny pojechał Sergiej Krasnikow - Ukrainiec, już na emeryturze mieszkający w Polsce od ponad 25 lat. Każdy walczy tak jak może mówił przed wyjazdem pan Sergiej.



- Za stary do wojska jestem, jadę więc do Tarnopola, Lwowa w różne miejsca, gdzie mnie wysyłają, tam jadę. Nie jest to trudna podróż, ale długa. Na granicy stoi się czasem parę godzin, zależy jaka jest kolejka - mówi Krasnikow.



Wiem że tam na tą naszą pomoc czekają, mówi dalej Krasnikow.



- Czekają tam na dary, to nie leży w żadnym magazynie, tylko od razu trafia do szpitali, do wojska, wszędzie gdzie jest potrzeba - mówi Krasnikow.



Od początku wojny w Ukrainie szczeciński Oddział Związku Ukraińców w Polsce prowadzi akcję Razem Pomóżmy Ukrainie, a od lutego działa tam Komitet Pomocy Ukrainie, który koordynuje wysyłania darów ze Szczecina.