Wraca ekstraklasa. Pogoń zagra z Widzewem

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Ligę czas zacząć. Piłkarze Pogoni zmierzą się w niedzielę z Widzewem Łódź w inauguracyjnym meczu nowego sezonu rozgrywek o mistrzostwo Polski.

Szczecinianie zagrają z czterokrotnym mistrzem kraju, który wrócił do ekstraklasy po ośmiu latach przerwy. Portowcy są faworytem do zwycięstwa, ale beniaminek ekstraklasy chce sprawić niespodziankę na Twardowskiego.



Napastnik Dumy Pomorza Kacper Kostorz liczy na komplet punktów, choć nie spodziewa się łatwego premierowego pojedynku. - Żadne mecze na starcie sezonu nie są łatwe, nikt się nie chce odkryć. Jakość jest po naszej stronie. Skończyliśmy sezon na trzecim miejscu, a oni są beniaminkiem. To na pewno nie będzie łatwe potkanie. Widzew nie przyjedzie się tu położyć i zrobimy wszystko, żeby wygrać ten mecz - powiedział Kostorz.



Niedzielne spotkanie Pogoni z Widzewem Łódź rozpocznie się o godzinie 17.30 na stadionie przy ulicy Twardowskiego w Szczecinie. Mecz piłkarzy będziemy relacjonować w audycji "Lato Kierowców".