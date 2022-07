Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Służby nie wznowią poszukiwań mężczyzny w Bałtyku.

Miał on wejść do wody w Mielnie i nie wyszedł na brzeg. Do zdarzenia doszło w pobliżu falochronu.



Poszukiwania rozpoczęły się w sobotę rano, po południu zostały zakończone. Mężczyzny nie udało się odnaleźć.