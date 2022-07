Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

300 złotych na wyprawkę szkolną dla dzieci trafi na konta rodziców w ramach programu "Dobry Start".

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w poniedziałek rozpocznie wypłacanie świadczenia. To 300 złotych, które można wydać na wszystko, co dziecku jest potrzebne w szkole: książki, zeszyty, przybory.



Wnioski można składać od 1 lipca do 20 listopada.



W poprzednim roku szkolnym z programu skorzystało 130 tysięcy dzieci w regionie.