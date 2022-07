Zawodniczka ze Stargardu walczy o tytuł mistrzyni Europy

Nikola Piechocka. Fot. Feniks Pesta Stargard

Nikola Piechocka z klubu Feniks Pesta Stargard będzie w niedzielę walczyć o złoty medal Mistrzostw Europy do lat 15 w zapasach kobiet odbywających się w Zagrzebiu.

Utalentowana zapaśniczka w drodze do finału w stolicy Chorwacji wygrała trzy pojedynki. Podopieczna trenera Mariusza Kucharczyka w premierowej walce położyła na łopatki Greczynkę Ioannę Makrydaki. Z następną rywalką Hiszpanką Ainarą Portillo Garcią wygrała przez przewagę techniczną. W półfinale stargardzianka także przez przewagę techniczną pokonała Mołdawiankę Corinę Bostan i zapewniła sobie co najmniej srebrny medal. W niedzielnym finale kategorii do 58 kg rywalką Nikoli Piechockiej w walce o złoty medal będzie Węgierka Eda Balzs.