Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]

To dobra okazja, by pozbyć się niepotrzebnych rzeczy i zdobyć coś ciekawego. Trwa pchli targ w stylu "Less Waste" w szczecińskiej Hali Odra.

Oprócz ubrań na miejscu są również stoiska z książkami, płytami, winylami i grami komputerowymi.



Less Waste Market wystartował w samo południe.



- Bardzo fajnie, uwielbiam takie miejsca. - Czasem można znaleźć perełki i to za niewielką cenę. - Następnym razem sama przyjdę ze swoimi sukienkami - mówili odwiedzający pchli targ.



Pchli targ potrwa do godz. 17.