Zdjęcie ilustracyjne. źródło: Straż Graniczna/ Twitter

Przynajmniej 60 tysięcy Ukraińców przyjechało do Zachodniopomorskiego po wybuchu wojny. Tyle złożyło wnioski o nadanie statusu cudzoziemca. To dane z 15 lipca.

Najwięcej z nich trafiło do Szczecina. Miasto przyjęło ich 14 tysięcy. To jeden z najlepszych wyników w kraju. Szczecin wyprzedzają tylko największe miasta: Warszawa, Kraków, Gdańsk czy Wrocław.



Po ok. 4 tysięcy Ukraińców przyjęły powiaty policki, stargardzki i goleniowski. Sporo uchodźców zamieszkało tez na wybrzeżu, ponieważ przyjmowały ich ośrodki wczasowe.



Najwięcej osób przyjeżdżało w pierwszych tygodniach po wybuchu wojny. Wtedy na Dworcu Głównym w Szczecinie z pociągów wysiadały setki uchodźców.



Polska po wybuchu wojny przyjęła ponad 3 mln uchodźców z Ukrainy.