Ponad dwa miliony złotych mają do wydania w tym roku stargardzianie w ramach budżetu obywatelskiego.

W poniedziałek rusza głosowanie. Mieszkańcy zgłosili 48 projektów - nowych inwestycji, remontów czy miejsc do rekreacji czy wypoczynku.Głosy można oddawać do piątego sierpnia. Wyniki poznamy we wrześniu. Szczegóły można znaleźć na stronie stargard.budzet-obywatelski.org