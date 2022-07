Polski Ład to dla terenów popegeerowskich szansa na inwestycje

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

4 miliardy złotych trafią do polskich wsi w ramach trzeciej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład. Miliony na inwestycje powędrują też do naszego regionu.

Trzecia edycja Programu Inwestycji Strategicznych dotyczy wsparcia terenów popegeerowskich. Do województwa zachodniopomorskiego trafi z tego tytułu prawie 380 milionów złotych.



Skorzystają z nich wsie i małe miejscowości, a poseł Czesław Hoc z Prawa i Sprawiedliwości mówi, że program ma wyrównywać szanse w rozwoju dla takich małych ośrodków.



- To tereny popegeerowskie, które były zaniedbane i wykluczone. Zawsze mówiłem, że były "daleko od szosy" - mówi Hoc.



Wiceminister Paweł Szefernaker mówi, że łącznie na realizację tej edycji programu rząd przeznaczył 4 miliardy złotych.



- To jest dofinansowanie, jakiego nigdy we współpracy rządu i samorządu nie było. Pozwoli robić inwestycje tam, gdzie przez dekady ich nie było, bo nie było środków nawet na wkład własny - mówi Szefernaker.



Dzięki pieniądzom z trzeciej edycji programu Inwestycji Strategicznych w gminach i powiatach naszego regionu zostanie zrealizowanych 150 zadań.