Przerwa technologiczna we Floating Arenie

Pięć tygodni tzw. przerwy technologicznej Floating Areny to optymalny czas - tłumaczą szczecińscy urzędnicy.

Od poniedziałku aż do 25 sierpnia 50-metrowy basen będzie zamknięty. Prac konserwatorskich nie da się zrobić szybciej, w dwa czy trzy tygodnie - mówił w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" Dariusz Sadowski z biura prasowego szczecińskiego magistratu.- W niecce basenowej mieści się 3 miliony litrów wody; samo opróżnianie niecki to minimum 4 doby. Może się to przedłużyć do 6 dni. I tyle samo trwa ponowne napełnienie. I jeśli dodamy do tego jeszcze 2-3 dni na doprowadzenie wody do odpowiednich parametrów i kilka dni na przeprowadzenie badań, to już mamy prawie 3 tygodnie - wyliczał Sadowski.Z kolei Centrum Wodne Laguna w Gryfinie również będzie mieć tzw. przerwę technologiczną, ale we wrześniu i - jak informuje dyrektor obiektu, Edyta Zart - potrwa to 10 dni.Floating Arena ma przejść także w najbliższym czasie remont uszkodzonej po jednej z wichur elewacji. Na razie nie ma informacji, czy obiekt również będzie wtedy zamknięty.