Fot. Materiały policji

Hodował w domu konopie indyjskie - odpowie za to przed sądem. Prokuratura skierowała akt oskarżenia w tej sprawie.

Policjanci w czasie przeszukania lokalu w Szczecinie odnaleźli 16 krzewów i urządzenia służące do ich uprawy. Jak ocenia prokuratura, można z nich było wytworzyć spore ilości narkotyku.



Mężczyzna został zatrzymany. Przyznał się do winy. Grozi mu do 15 lat pozbawienia wolności lub grzywna.