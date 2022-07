Sanepid kontroluje, sypią się mandaty

W sumie sprawdzono 145 turnusów - w 10 były nieprawidłowości. Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Nieposprzątane pokoje, brak środków higieny i przeterminowana żywność to nieprawidłowości jakie stwierdził Sanepid podczas kontroli obozów i kolonii w Zachodniopomorskiem.

W sumie sprawdzono 145 turnusów - w 10 były nieprawidłowości. Wystawiono 8 mandatów na łączną kwotę 2100 złotych. Dodatkowo, jeden turnus nie był w ogóle zgłoszony do Kuratorium Oświaty, a jeden punkt wydawania posiłków działa bez zgody Państwowej Inspekcji Sanitarnej.



Za działanie bez złożenia wniosku grozi kara do 5 tysięcy złotych.



W trakcie ponownej kontroli okazało się, że przedsiębiorca nadal nie złożył wniosku. Za działanie wbrew wspomnianej decyzji grozi kara do 30-krotności przeciętnego wynagrodzenia. Postępowanie jest w toku.



Inspektorzy sprawdzali bazę noclegową i gastronomiczną.