Rusza nabór wniosków do programu "Dom dla Rodziny"

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin/Archiwum]

Szczeciński ZBiLK ogłasza kolejny nabór wniosków na mieszkania komunalne, przygotowane w ramach programu "Dom dla Rodziny".

Zainteresowani mogą składać dokumenty do 29 lipca. Program skierowany jest do rodzin, które mieszkają w Szczecinie minimum 3 lata i wychowują co najmniej pięcioro dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia, pod warunkiem, że uczą się lub studiują.



W tym naborze ZBiLK oferuje cztery mieszkania, kompleksowo wyremontowane. Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać do 29 lipca w siedzibie ZBiLK, przy ul. Mariackiej.