Do wybrania z dna Kanału Dębickiego jest 1,5 mln m3 urobku [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Kolejny etap pogłębiania toru wodnego w szczecińskim porcie. Pogłębiarka rozpoczęła prace na Kanale Dębickim.

To ta część portu w Szczecinie, która jest przystosowywana do 12,5 metra głębokości - mówi Jarosław Mostek, kierownik robót hydrotechnicznych.



- W Kanale Dębickim pracuje pogłębiarka "Stanisław Łęgowski". W tej chwili ma małą przerwę, ale na mamy tam przetłoczone około 30 tysięcy metrów sześciennych urobku. Składujemy go na takim polu odkładu na Ostrowie Grabowskim - mówi Mostek.



Na tym etapie inwestycji nowe nabrzeża są budowane na lądzie, a po zabetonowaniu zostaną odsłonięte - mówi Piotr Arabczyk, kierownik kontraktu.



- Tu jest pozostawiony pas ok. 12 metrów w celach technologicznych. Jeżdżą tu koparki, kotwiarki i by ułatwić nam pracę. Jeżeli chodzi o roboty czerpalne, to do wybrania jest 1,5 mln m3 urobku z dna Kanału Dębickiego. Rozpoczęliśmy roboty czerpalne, na dziś zostało wybrane ok. 30-40 tys. m3, więc jeszcze sporo przed nami - mówi Arabczyk.



Pogłębiarki będą pracować na Kanale Dębickim prawie dwa miesiące. W tym rejonie portu są rozbierane stare nabrzeża i budowane dwa nowe. Po zakończeniu prac będzie to basen portowy z głębokością 12,5 metra, dziś ma 9,5 m.